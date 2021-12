Moradores de Salinas, no Norte de Minas, vêm registrando grandes prejuízoso causados pela chuva que atinge a região já há alguns dias. Rios como Bananal, Ribeirão e Salinas já estão acima do nível normal de água, e começaram a transbordar sobre municípios da região.

Imagens feitas por moradores mostram como o nível da água subiu. "28 de dezembro de 2021: O Rio Salinas mostrando sua força. Muita água, muita água. O rio está lá, mas a avenida e as ruas foram tomadas pela água", narra uma pessoa.

Temporal em Salinas, no Norte do Estado, deixa moradores desabrigados e comerciantes em alerta

Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/hxdjCqOlge — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 28, 2021

Não só em Salinas, mas cidades como Porteirinha, também no Norte do Estado, sofreram com efeitos da chuva. O Rio Mosquito também transbordou e fez com que a água avançasse sobre a cidade. Ruas ficaram alagadas, impedindo não só a passagem de veículos, mas a cirulação das pessoas. Portas e janelas chegaram a ficar bloqueadas com a cheia dos rios.

Em Porteirinha, no Norte de Minas, o transbordamento do Rio Mosquito inundou ruas da cidade e impediu a cirulação de pessoas e veículos



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/Rwzhw3j86B — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 28, 2021

Pelas redes sociais, a prefeitura de Salinas reforçou o alerta para cuidados em todos os municípios da região durante o período chuvoso. "Quero dizer aos amigos de Salinas, em especial aos comerciantes aqui próximo ao rio, para ficar sob alerta. Os rios subiram muito, e as barragens aqui da região também", explicou o prefeito Joaquim Neres Xavier Dias (PDT).

Apesar do avanço da água, o chefe do executivo tranquilizou a população, explicando que a vazão da barragem na cidade não deve ser preocupante à segurança dos moradores. "Momentaneamente, nossa barragem está sob controle. Hoje, ela está transbordando 11% do limite, então ainda temos 89% de vazão na tulipa. A população pode ficar tranquila, mas estejam em alerta", finalizou.

Segundo a Defesa Civil Estadual, dez famílias estão desabrigadas na região, além de pessoas ilhadas e casas danificadas pela força do temporal. Cidades do Norte de Minas estão incluídas nos alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para riscos envolvendo tempestades nesta terça-feira (28).

Leia mais:

Com medo de assaltos, motoristas de aplicativos instalam 'botão do pânico' por conta própria

Com exportação em alta, cardápio sem carne é 'tendência' em 2022