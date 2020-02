Uma chuva forte causou alagamentos em várias ruas do bairro Brasília, em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), nesta quarta-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores ficaram ilhados na avenida Israel Pinheiro no início da manhã.

Uma equipe chegou a ser deslocada para o local, que fica próximo do ponto final do ônibus 3651. Entretanto, antes da chegada do resgate, o atendimento foi dispensado, uma vez que água baixou.

Em grupos de Whatsap, moradores postaram imagens da força da correnteza na cidade. Em uma delas, um homem relembra que é a segunda vez que a água invadiu a casa em menos de 30 dias.

A reportagem tentou entrar em contato com a prefeitura da cidade, mas ainda não obteve resposta.

Situação de emergência

Sarzedo é uma das 196 cidades que decretaram situação de emergência no Estado. Na última segunda-feira (5), o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) reconheceu o alerta em mais 95 municípios de Minas, sendo 32 deles nas regiões Leste e Nordeste.

Com a medida, as prefeituras poderão ter acesso a recursos federais da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas danificadas. Com o reconhecimento federal, os municípios já podem elaborar seus Planos de Trabalho para solicitar recursos à União.

Saque do FGTS

Outra medida garantida é que os trabalhadores que tiverem residência nas áreas afetadas por desastres naturais podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsto na Lei 10.878/2004.

A partir da delimitação da área efetivamente afetada e solicitação pelo governo federal, a Caixa Econômica Federal procederá a liberação do FGTS, no limite máximo de R$ 6.220 por trabalhador.

A lista completa dos municípios mineiros reconhecidas pode ser vista aqui.

