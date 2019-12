As fortes chuvas que vem atingindo Minas Gerais nos últimos dias, e que já levou dez municípios a decretarem situação de emergência no Estado, assustou a população de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde da última terça-feira (3). Ruas e avenidas viraram verdadeiras corredeiras, deixando casas alagadas, pessoas ilhadas e, até mesmo, chegando a arratar um motociclista com a força da enxurrada.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros do município, a forte chuva teve início por volta das 17h e, em questão de minutos, dezenas de ocorrências foram recebidas. Uma mulher acabou presa dentro de um carro que foi encoberto pelo alagamento, um homem precisou ficar no teto do carro até ser socorrido e uma escola chegou a ter salas de aula alagadas por um rio que transbordou.

Nesta quarta-feira (4), os moradores e comerciantes ainda contabilizavam os danos após dezenas de imóveis serem invadidos pelas enxurradas. Entretanto, ainda de acordo com os bombeiros, felizmente ninguém saiu ferido do temporal.

