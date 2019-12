Um forte temporal assustou moradores de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde e noite dessa sexta-feira (21), e provocou o cancelamento da festa de 24 anos da cidade, que tinha show previsto com a dupla sertaneja Matheus e Kauan. O vento chegou a quase 50 km/h e a estrutura montada para a apresentação foi muito danificada. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Houve destalhamento de casas e postes foram derrubados.

Pelas redes sociais, a prefeitura comunicou o cancelamento da festa, informando que foi orientada pela Defesa Civil Municipal e que uma nova data seria agendada. "Com pesar, comunicamos que, devido às fortes chuvas e a intensa força dos ventos que ocorreram no final da tarde de hoje (sexta, 20), a decisão da Defesa Civil e dos órgãos de segurança é unânime: fica decidido o cancelamento do show de hoje (Mateus e Kauan), do aniversário de Sarzedo", esclareceu.

O balanço dos estragos ainda não foi divulgado.

Neste início de período chuvoso 2019/2020, 14 cidades mineiras já decretaram situação de emergência por causa dos estragos provocados pelos temporais. São elas: Santa Rita do Sapucaí, Itabirito, Viçosa, Ninheira, Rio Acima, Córrego Novo, Paula Cândido, Rio Pardo de Minas, Tarumirim, Pingo D’água, Muriaé, Reduto, Engenheiro Caldas e Goiabeira.

