Chove forte em vários pontos da capital na tarde desta sexta-feira (15). As regiões mais atingidas são a Centro-Sul, Oeste e Nordeste. A Defesa Civil fechou a avenida Tereza Cristina, na região Oeste de Belo Horizonte, por causa do risco de transbordamento do córrego Ferrugem.

Alagamento na avenida Tereza Cristina. Fechamento de via foi realizado preventivamente, de acordo com a @defesacivilbh. pic.twitter.com/UD6NRSfbfu — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 15, 2021

Já no Barreiro, as avenidas do Canal e Senador Levindo Coelho também foram bloqueadas para evitar alagamentos em caso de transbordamento do córrego Jatobá.

Na região da Pampulha, a avenida Heráclito Mourão de Miranda também está fechada por causa do alto risco de transbordamento do córrego Ressaca.

Mais cedo o órgão já havia emitido um alerta de pancadas de chuvas isoladas até às 23h59 desta sexta-feira (15). Os temporais devem registrar volume entre 20 e 30 milímetros e podem ser acompanhados de rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Vista da cidade a partir do bairro São Bento, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Vídeo: Reprodução/WhatsApp pic.twitter.com/jkviDz15cT — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 15, 2021

Na avenida Amazonas, na altura no bairro Gameleira a pista ficou totalmente alagada e dificultou a vida de motoristas que seguiam pela região.

A avenida Amazonas, na altura do bairro Gameleira, também ficou alagada com a chuva dessa tarde em BH. pic.twitter.com/l4o6YAot4t — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 15, 2021

No bairro Jardim Montanhês, na região Noroeste de BH, a força da água derrubou o muro do Centro de Saúde, que fica na rua rua Leopoldo Pereira. Apesar do susto, ninguém se feriu ​.

O Córrego Ferrugem transbordou e a avenida Tereza Cristina ficou alagada na região Oeste da capital. Um caminhão foi arrastado pela força da água.

Caminhão é carregado pela água na avenida Tereza Cristina, em BH Caminhão é carregado pela água na avenida Tereza Cristina, em BH

No bairro Coração Eucarístico, carros foram encobertos pela enxurruda.