Uma forte chuva atingiu a cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, na tarde desta quinta-feira (27), e causou muitos estragos. O temporal durou cerca de 40 minutos e deixou vários pontos de alagamentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas precisaram ser resgatadas de dentro de dois veículos, sendo que um deles foi arrastado em uma ponte tomada pela água. Três pessoas que estavam em outro automóvel foram arrastadas por uma avenida da cidade.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas graves.

Os bombeiros receberam muitas ligações e até uma cobra que foi parar no meio da rua precisou ser capturada.

O córrego da cidade transbordou, ruas foram alagadas e danificadas, como registrado na avenida Brasília, no bairro Jardim Laranjeiras. No Centro, o muro de uma casa desabou. A água também invadiu várias residências no bairro Vila Esperança, e os moradores foram orientados a retirar os móveis e colocar em áreas mais altas.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão nas regiões mais afetadas do município e a corporação reforça a orientação para que as pessoas não se arrisquem em locais de alagamentos ou com enxurrada por causa do risco de serem arrastadas.

Ainda de acordo com os militares, caso a pessoa esteja dentro de um carro e água comece a subir, o melhor a fazer é abandonar o veículo e tentar se abrigar em um lugar mais alto.