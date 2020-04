A forte chuva que caiu em Montes Claros, no Norte de Minas, na noite dessa sexta-feira (10), inundou casas e derrubou árvores em diversos bairros da cidade. O temporal teve início por volta das 18h. Por sorte, não houve vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as ocorrências foram registradas em vários pontos do município. No bairro São Judas, a Defesa Civil precisou ser acionada para vistoriar uma residência atingida pelo temporal, na rua São Paulo. Havia risco de desabamento.

A tempestade ainda alagou algumas ruas e avenidas dos bairros São Geraldo, Funcionário, Sagrada Família e Residencial Montes Claros, chegando a entrar em residências.

Outra consequência foi a derrubada de cinco árvores em ruas e avenidas dos bairros Canelas, Jardim São Geraldo, Dr. João Alves, Antônio Pimenta e Cidade Santa Maria. Houve também queda de árvores em duas casas, mas sem registros de vítimas.

Neste sábado (11), a corporação mantém o serviço de corte das árvores caídas em vias públicas nas ruas Tomaz Antônio Gonzaga e João F. Pimenta.

Leia mais:

Conselho de enfermagem denuncia uso de máscaras caseiras por profissionais de centro de saúde em BH

Lagoa Santa passa a exigir uso de máscaras caseiras pela população

CDL pede à PBH que pet shops e armarinhos continuem abertos na pandemia