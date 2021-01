O temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (06) alagou o saguão e a parte externa do aeroporto da Pampulha, no bairro São Luiz.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o terminal, o grande volume de água teria alagado ruas no entorno do aeroporto e, consequentemente, invadido parte do terminal de passageiros. Não houve impactos na operação do terminal.

Em nota enviada pela assessoria da empresa pública, “tão logo o problema foi identificado, empregados da Infraero estão trabalhando na limpeza do local”.

Conforme a Defesa Civil de BH, choveu 23,4 mm na região da Pampulha entre 13h e 15h desta quarta.

No dia 15 de janeiro de 2020, outro temporal atingiu o terminal regional e deixou estragos. Na ocasião, o saguão inundou e precisou ser fechado às pressas durante a tromba d'água.