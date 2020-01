Mais um forte temporal atingiu Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (15) e provocou transtornos em diversos pontos da capital. Segundo a Defesa Civil, os córregos Ferrugem, Arrudas, Ressaca e Jatobá transbordaram, causando o alagamento de diversas avenidas. Na avenida Tereza Cristina, carros foram arrastados.

A Defesa Civil também interditou a avenida do Canal, no Conjunto Paulo II, que ficou submersa. Nas imagens é possível ver que o nível da água subiu rapidamente e encobriu um carro no Vale do Jatobá.

Assista:

Na avenida Tereza Cristina, o córrego Ferrugem transbordou e alagou várias ruas próximas ao viaduto do Via Shopping. Vários carros foram arrastados pela enxurrada.

Assista:

No Centro da capital, o córrego do Leitão também encheu. Por causa disso, a rua Mato Grosso com Tamoios foi fechada. Na Pampulha, a avenida Heráclito Mourão de Miranda também foi fechada. Na região, o risco é o córrego na regional Pampulha.

Mais cedo, o órgão já havia emitido um alerta de possibilidade de granizo com ventos fortes nas regiões Oeste e Barreiro.

Recomendações

- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;⠀

- Procure estacionar em um local seguro e coberto.