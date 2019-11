As chuvas na tarde deste sábado (23), em Belo Horizonte, foram tão intensas que os shows que aconteciam no Prime Rock Festival tiveram de ser temporariamente interrompidas. O evento, realizado no Mineirão, comunicou a paralisação das apresentações em seu perfil do Instagram. Logo que a chuva parou, os artistas puderam retornar ao palco.

O Prime Rock Festival reúne grandes nomes do pop rock nacional. Jota Quest, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Blitz, Nando Reis, Humberto Gessinger e Sideral estavam no line-up do evento.