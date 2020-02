Muita água vai rolar. Essa é a previsão para os dois primeiros dias do Carnaval de Belo Horizonte, que devem ser marcados por fortes chuvas. A Defesa Civil alertou que, no sábado (22) e domingo (23), o volume de precipitações pode superar os 100 milímetros. Além dos temporais, a cidade também terá rajada de ventos superiores aos 55 km/h.

A mudança radical no clima - já que a quinta-feira (20) foi de sol forte e alta temperatura - se deve a aproximação de uma frente fria que avança pelo litoral. Conforme explicou a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade derrubará os termômetros.

No domingo, por exemplo, a máxima não deve ultrapassar os 23ºC.

Tempestade

A frente fria já traz chuva para a metrópole a partir de sexta-feira (21). "Amanhã as precipitações serão típicas do Verão, com pancadas no fim da tarde e à noite", informou a especialista. Para sábado, o aguaceiro fica mais forte, principalmente no decorrer na tarde. "Já o domingo será ainda mais chuvoso. O tempo ficará nublado com chuva a qualquer hora do dia".

A previsão, segundo Anete, é que a segunda-feira (24) também comece com chuva. "Mas vai reduzindo ao longo dia". Na terça-feira (25), a tendência é de pancadas à tarde e à noite.

Termômetros

Além da chuva, o forte calor dará trégua. De acordo com o Inmet, no sábado os termômetros devem variar entre 19ºC e 28ºC. À máxima no domingo não passará dos 23ºC, aponta o instituto. A partir de segunda, haverá uma ligeira elevação, com temperatura podendo chegar aos 25ºC. A tendência se mantém para terça-feira.

12h19 - O tempo ficará instável no período do carnaval e há risco de tempestades severas, em especial entre sábado (22) e domingo (23), com rajadas de vento superiores a 55 km/h. O volume estimado poderá superar 100 mm. Fonte: Defesa Civil de BH#bh #belohorizonte #defesacivilbh pic.twitter.com/2CAvbshJhw — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 20, 2020

