Uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios de Montes Claros, no Norte de Minas, terminou em tiroteio, seis feridos e um suspeito preso. Um segundo criminoso conseguiu fugir e está sendo procurado.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (30), na agência que fica na Praça Doutor Chaves, mais conhecida como Praça da Matriz, no Centro do município. De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados invadiram o local e anunciaram o crime.

Um deles pulou o balcão e ameaçou um dos funcionários. Um agente penitenciário que estava na agência reagiu a tentativa de assalto e atirou em direção ao suspeito, que revidou. Houve troca de tiros e, um policial à paisana que estava próximo da praça seguiu para a agência e conseguiu render o suspeito que atirou. O outro homem fugiu do local.

De acordo com a PM, ninguém foi baleado na ocorrência, mas estilhaços de vidros atingiram seis pessoas. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves e encaminhadas para um hospital da região.

Com o suspeito preso foi apreendido um revólver calibre .38.

Fuga

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 10 horas e, de acordo com a PM, o rastreamento em busca pelo suspeito que fugiu prossegue nesta tarde. Câmeras do Olho Vivo e de circuitos de vigilância de comércios locais estão sendo analisadas para identificar o homem, que escapou em uma moto.