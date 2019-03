O Carnaval vai se despedindo de Belo Horizonte com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas nesta terça-feira (5).

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura oscila entre 18ºC e 30ºC e a umidade relativa do ar fica em torno de 40%. O percentual está abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 60%.

Em Minas Gerais, as condições meteorológicas apontam para a ocorrência de chuva em todas as regiões do Estado, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas previstas são elevadas, fazendo calor acima dos 30ºC, chegando à máxima de 38ºC no Norte de Minas.