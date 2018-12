A terça-feira (18) em Belo Horizonte e região metropolitana pode ter chuva no fim a tarde, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Entretanto, a tendência é que continue calor, com máxima prevista de 32°C na capital.

Segundo Claudemir Felix, meteorologista do instituto, a terça vai ser de céu claro a parcialmente nublado e ainda não há previsão de mudanças na temperatura, mas as chuvas devem se intensificar a partir do próximo domingo (23). A mínima registrada em BH foi de 18°C.

Minas Gerais

No restante do Estado, há maior possibilidade de precipitações. Segundo o Inmet, a previsão é de que chova na região Sul, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes e Central.

A mínima registrada em Minas foi de 16°C, no Sul, e a máxima prevista é de 38°C para o Norte.