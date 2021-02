A previsão meteorológica feita pela Defesa Civil indica que, nesta terça-feira (16), o céu em Belo Horizonte ficará nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde. A temperatura mínima é 18ºC e a máxima estimada de 27ºC. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 60% à tarde.

8h01 - A previsão meteorológica indica que a terça-feira (16) será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 27 °C e a umidade relativa mínima do ar em 60% à tarde. pic.twitter.com/aGTUxAMZw3 — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 16, 2021

No domingo (14), o órgão alertou sobre a possibilidade de risco geológico alto até sexta-feira (19). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

Os principais indícios de que podem ocorrer deslizamentos são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

9h42 - Em virtude da tendência de novas chuvas, existe a possibilidade de risco geológico alto até sexta-feira (19). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/1Df4WF3XhN — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 14, 2021

Acumulado de chuvas

Segundo o órgão, já choveu mais do que o esperado para o mês de fevereiro em todas as nove regiões de BH. Na regional Noroeste, o volume já é o dobro da média histórica, que é de 181,4 mm. Veja o acumulado até as 6h30 desta segunda:

Barreiro: 294,8 (163%)

Centro Sul: 354,4 (195%)

Leste: 281,0 (155%)

Nordeste: 309,0 (170%)

Noroeste: 376,0 (207%)

Norte: 262,8 (145%)

Oeste: 267,8 (148%)

Pampulha: 299,4 (165%)

Venda Nova: 310,2 (171%)

Leia também:

Chances de nova variante da Covid-19 já estar circulando em Minas são de 100%, alerta especialista

Impacto da Covid: cirurgia eletiva é suspensa em 307 cidades de Minas para evitar colapso da rede