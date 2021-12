Belo-horizontinos de 18 a 41 anos, com comorbidades, recebem, nesta quinta-feira (30), a terceira dose da vacina contra a Covid-19 na capital mineira. É preciso, no entanto, ter ao menos quatro meses de intervalo entre a segunda aplicação e o reforço.

Durante o dia, a dose estará disponível ao público em postos fixos e extras, abertos das 8h às 17h, drive-thru, das 8h às 16h30, e em pontos montados em shoppings, que funcionam das 13h às 19h30. Os endereços podem ser vistos aqui.

Há, ainda, a opção de vacinação com horário agendado, feita na parte da tarde. A marcação é opcional e disponibilizada somente no dia da convocação. Usuários de faixas etárias anteriores e grupos já convocados não poderão utilizar o serviço e devem procurar o centro de saúde definido para a idade ou grupo.

O que levar?

Para garantir a dose é preciso apresentar o documento de identidade e cartão de vacinação, além de ter recebido a segunda aplicação no prazo de 4 meses. Os critérios e orientações para aplicação da vacina contra Covid-19 em pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas estão disponíveis aqui.

Confira o cronograma atualizado da vacinação em Belo Horizonte:

Dia 30/12, quinta-feira: dose de reforço para pessoas com comorbidades, de 41 a 18 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 31/12, sexta-feira: repescagem da dose de reforço para gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente (com e sem BPC) e com síndrome de Down – a partir de 18 anos, e para pessoas com comorbidades, com idade entre 59 e 18 anos. A dose de reforço é aplicada em pessoas cuja segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF;

Dia 03/01, segunda-feira: dose de reforço para trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, aeroviários, ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 04/01, terça-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação infantil, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 05/01, quarta-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino fundamental, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 06/01, quinta-feira: dose de reforço para trabalhadores da educação do ensino médio, profissionalizante, EJA (Educação jovens e adultos) e superior, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 07/01, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 59 e 58 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 10/01, segunda-feira: dose de reforço para pessoas de 57 e 56 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 11/01, terça-feira: dose de reforço para pessoas de 33 e 32 anos – que receberam Coronavac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 12/01, quarta-feira: dose de reforço para pessoas de 28 e 27 anos – que receberam Coronavac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 13/01, quinta-feira: dose de reforço para pessoas de 55 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

Dia 14/01, sexta-feira: dose de reforço para pessoas de 54 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses.

Repescagem da dose de reforço para todos os grupos e faixas etárias já convocadas: a dose de reforço é aplicada em pessoas cuja segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

