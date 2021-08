O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (25), que irá distribuir vacinas para a aplicação da terceira dose em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos. A entrega aos estados ocorrerá a partir da segunda quinzena de setembro.

#URGENTE 🚨 A partir da segunda quinzena de setembro, vamos começar a distribuir vacinas #Covid19 para doses de reforço e reduzir o intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca 💉💪



Segue o 🧶 e entenda: 👇 — Ministério da Saúde (@minsaude) August 25, 2021

Segundo a pasta, o reforço será, preferencialmente, com a vacina da Pfizer ou, de maneira alternativa, com os imunizantes da Janssen ou AstraZeneca.

“A ação será destinada a todos os indivíduos imunosuprimidos após 28 dias da segunda dose e para pessoas acima de 70 anos vacinadas há 6 meses”, informou pelo Twitter.

O Ministério da Saúde disse, ainda, que a partir do próximo mês, o intervalo entre as doses da Pfizer e AstraZeneca passará de 12 a 8 semanas para toda a população. “Essas decisões foram tomadas em conjunto com Conass, Conasems e a Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19 (CETAI) do nosso ministério”, concluiu.

Até o início da noite de terça (24), 123,9 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no país. Deste grupo, 55,7 milhões receberam o tomaram ou dose única, da Janssen.

