Todos os brasileiros com 18 anos ou mais poderão tomar a terceira dose do imunizante contra a Covid-19. O intervalo agora será de cinco meses após a conclusão do esquema vacinal, conforme informou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta terça-feira (16).

Até então, apenas pessoas acima de 60 anos, profissionais da Saúde ou aqueles com alto grau de imunossupressão estavam aptos para receber o reforço. No caso dos dois primeiros grupos, o intervalo de aplicação era de seis meses.

Só neste mês, 12,4 milhões de brasileiros podem receber a dose de reforço no país. Outros 21 milhões precisam voltar aos postos para tomar a segunda dose.

Por isso, no próximo sábado (20) será realizada uma campanha de mobilização nacional, que tem como objetivo reforçar a importância de completar o ciclo vacinal, além de chamar a atenção sobre a necessidade do reforço da imunização.

"A campanha Mega Vacinação contra a Covid-19 ocorre graças à força do SUS. Estamos ampliando ainda mais o acesso, para que as pessoas procurem as UBSs do Brasil. Reforçamos que é fundamental a segunda dose para que se complete o esquema vacinal", afirmou o Ministro Queiroga.

