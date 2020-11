Começa nesta quinta-feira (19) a terceira etapa do cadastramento escolar de 2021 para crianças de 0 a 3 anos e gestantes que desejam uma vaga para o filho na rede municipal de educação infantil. As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do site da Prefeitura de Belo Horizonte (clique aqui).

Estão aptas para matrícula as crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2017 e que moram na capital. No caso das gestantes, ao realizarem o cadastro, devem colocar o próprio nome no espaço destinado ao da criança. A data de nascimento informada deverá ser o dia da realização da inscrição.

A família será orientada pelo próprio site quanto aos procedimentos para a realização da matrícula virtual. O resultado da terceira etapa será divulgado em 23 de dezembro, no portal da prefeitura.

A renovação do registro para alunos que já fazem parte da rede municipal será aberta posteriormente.

Outras etapas

Todo o processo de cadastramento escolar é realizado pela internet devido à pandemia de Covid-19. A primeira etapa contemplou alunos que já estudam em escolas da prefeitura, na educação infantil ou em creches, e que irão para o ensino fundamental no próximo ano.

A segunda etapa foi o cadastro de crianças de 4 e 5 anos e de estudantes do ensino fundamental, residentes em BH. O resultado será divulgado em 27 de novembro, no portal da PBH.