A terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (11) e será dividida em duas etapas. A primeira, que vai até domingo (17), tem o objetivo de imunizar as pessoas com deficiência, crianças de seis meses e menores de seis anos, gestantes e mães no pós-parto de até 45 dias. Na segunda etapa, entre os dias 18 de maio e 5 de junho, contempla os professores das escolas públicas e privadas, além de adultos entre 55 e 59 anos de idade.



A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas, segundo especialistas, é fundamental para prevenir vários tipos de influenza. Com a parcela mais vulnerável da população vacinada, a intenção dos governantes é desafogar a sobrecarga dos hospitais públicos com internações por síndrome respiratória aguda graves (SRAG). Neste ano, 7.747 pessoas foram internadas em Minas com algum sintoma gripal, aumento de 546% com relação a 2019.



"É bom salientar que essa vacina não protege contra a Covid-19. Entretanto, esses vírus da gripe também podem causar casos mais graves, principalmente na população que tem mais risco, que são os idosos, pessoas com comorbidades e gestantes. Os demais componentes do público-alvo são aqueles onde há maior chance de haver transmissão grande de doença respiratória pela influenza causando surtos. Então por isso a gente fala dos profissionais de saúde de, se não tiverem vacinados, contaminarem entre si e também dele próprio passar a gripe para as pessoas", destacou a diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, Lúcia Paixão.



"A vacinação é de extrema importância porque protege o indivíduo contra umas das formas mais graves da gripe, que é o H1N1. É a única forma de proteção. E, neste momento, a importância se torna ainda maior porque a influenza pode levar a uma piora do quadro respiratório. Ou seja, pode agravar ainda mais os sintomas (de coronavírus)", completou a coordenadora de enfermagem da Faculdade Kennedy, Débora Cristine Gomes Pinto.



A campanha segue até 5 de junho. O público-alvo das outras duas fases que não recebeu a vacina pode também procurar um centro de saúde para ser imunizado.

Tem direito às doses caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivos, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde também podem ser vacinados sem custo.



Belo Horizonte

A meta na capital mineira e é imunizar 355 mil pessoas nesta terceira fase da campanha. Nas duas anteriores, 620 mil receberam as doses. Para evitar aglomerações as unidades de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) abriu postos extras de vacinação. Os locais podem ser consultados aqui.



Cuidados

Um dos objetivos dessa divisão da vacinação contra a gripe em fases é evitar a aglomeração em postos de saúde e, consequentemente, o contágio do novo coronavírus. Especialistas alertam que é necessário e seguro ir aos locais de imunização, mesmo durante a pandemia. Basta seguir um passo a passo das orientações definidas pelas autoridades de saúde quanto à prevenção.



“Se as pessoas usam máscara, higienizam as mãos, organizam filas com distanciamento (pelo menos 2 metros), o ganho de se vacinar é muito maior do que eventual risco de pegar coronavírus. A vacinação traz várias vantagens na proteção contra a gripe. Além disso, como muitas pessoas adoecem por essa doença, essa prevenção ajuda para não lotar os hospitais e postos de saúde neste período de pandemia”, destacou o infectologista Estevão Urbano.