A temperatura em Belo Horizonte segue subindo, e a tendência é que os termômetros na capital mineira registrem mais de 30ºC nos próximos dias. Além disso, há possibilidade de chuva durante o fim de semana.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que alerta para precipitações isoladas em BH. Segundo a meteorologista Anete Fernandes, isso se deve pelo o aumento das temperaturas na cidade. “Favorece a formação de instabilidades localizadas, podendo ter pancadas de chuva à partir do domingo”, disse.

Para esta sexta-feira (6) e este sábado (7), a expectativa é de que as temperaturas girem em torno dos 17ºC e 30ºC. No domingo (8), o calor pode ser maior, quando os termômetros deverão registrar entre 18ºC e 32ºC.

Interior do Estado

Segundo o Inmet, no sábado, o tempo amanhece com bastante nebulosidade e com pancadas de chuva isoladas nas regiões Norte, Noroeste e Vales do Mucuri e Jequitinhonha.

Na faixa Leste - Zona da Mata e Vale do Rio Doce - que sofre com a influência do transporte de umidade oceânica, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. No restante de Minas Gerais, apenas variações de nebulosidade, com céu parcialmente nublado.

Já no domingo, o clima tende a ficar instável. A nebulosidade deve diminuir em todo o estado mas, com o aquecimento diurno, podem ocorrer precipitações, principalmente na regional Centro-Sul de Minas.

A expectativa é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas na Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte. No restante do estado, céu parcialmente nublado.