Belo Horizonte teve nesta quarta-feira (27) o dia mais frio do ano. Às 7h, os termômetros marcaram 9,3ºC na região da Pampulha. O índice é 1ºC menor do que o registrado na terça-feira (26). Minas Gerais também teve a menor a temperatura de 2020. Em duas cidades do Sul do Estado, os registros ficaram abaixo de 0ºC.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo gelado deve permanecer pelo menos até sábado (30). Nesse período, não há previsão de chuva.

Conforme a meteorologista Anete Fernandes, o frio intenso é provocado por uma massa de ar polar. "Ela mantém o céu aberto durante o dia e faz a temperatura cair bastante na madrugada e início da manhã. Mas a tendência é de estabilidade e a mínima começa a subir na sexta", explicou.

Na quinta (28), os termômetros devem oscilar entre 9ºC e 23ºC na metrópole. No dia seguinte deve variar entre 10ºC e 24ºC. Já no sábado, a mínima em BH deve ser de 12ºC com máxima de 24ºC. E, para domingo, 13ºC e máxima de 26ºC.

No Estado

Minas também teve recorde de frio. Monte Verde registrou -1,7ºC e Maria da Fé 0,3ºC. No Estado, de acordo com o Inmet, a máxima deve atingir 30ºC na região Norte.

Leia também:

Caixa paga nesta quarta auxílio a informais, MEI, autônomos e desempregados

Consumidor deve negociar contratos de transporte escolar durante a pandemia, orienta Senacon

Câmara dos Deputados aprova PL que autoriza doação de merenda para família de alunos