O prazo para a confirmação da matrícula de crianças de 0 a 2 anos na Educação Infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte para 2022 acaba nesta sexta-feira (14). A validação deve ser feita no site da prefeitura, disponível neste link.

No momento da matrícula os responsáveis devem informar CPF e data de nascimento. A vaga só é garantida para aqueles que confirmarem a entrada após a visualização do resultado.

O resultado do cadastramento no ensino infantil foi divulgado no dia 27 de dezembro de 2021. No documento é indicado a escola com vagas mais próximas às residências dos alunos.

As famílias que tiverem dificuldades ao acessar o resultado do cadastramento podem utilizar a central de atendimento disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação de segunda à sexta, das 8h às 12h e de 13h às 17h. Os telefones são: (31) 3246-6642; (31) 3277-9078; (31) 3277-8876; (31) 3277-9901; (31) 3277-7386; (31) 98646-3966; (31) 99913-4469; (31) 99850-0428.

Leia também

Desabamento de casarão em Ouro Preto desperta preocupação sobre riscos ao patrimônio histórico

Zema cobra fim de taxa extra na conta de luz só para Minas e é 'corrigido' por deputada bolsonarista