Um terremoto de magnitude 3.9 na Escala Richter com epicentro na cidade de Delfinópolis, no Sudoeste de Minas, foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), na tarde desta segunda-feira (20). O tremor também foi sentido em vários municípios próximos, como Uberlândia, Jacuí, Vargem Bonita e Sacramento, em Minas; e Franca, Pedregulho e Ribeirão Corrente, no Estado de São Paulo.

De acordo com a RSBR, se engana quem imagina que não há terremotos no Brasil. No ano passado, as estações registraram mais de 325 sismos no território brasileiro com magnitude entre 0.4 e 4.6. O tremor desta tarde foi detectado pelo Centro de Sismologia da USP, um dos quatro laboratórios brasileiros que integram a Rede Sismográfica Brasileira.

Não há registros de problemas provocados pelo tremor de terra até o momento.