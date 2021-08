Subiu para 304 o número de mortes no terremoto que atingiu o Haiti nesse sábado (14). O balanço é provisório. As equipes de resgate tentam agora descobrir sobreviventes debaixo dos vários edifícios que desabaram no sudoeste do país. Há notícia de 1800 feridos.

O terremoto, de magnitude 7,2, que também foi sentido na República Dominicana (com a qual o Haiti divide a ilha de Hispaniola) e em Cuba, ocorreu às 8h29 locais, a cerca de 12 quilômetros da cidade de Saint-Louis-du-Sud, a 160 quilômetros (km) da capital haitiana, Porto Príncipe, com epicentro a dez km de profundidade. Houve uma réplica de magnitude 5,2 a 17 km da localidade de Chantal, também com epicentro a dez km de profundidade, segundo dados do Instituto Norte-Americano de Geofísica.

Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, enviou no sábado condolências aos haitianos pela tragédia e prometeu que o seu país ajudará na reconstrução.

Biden nomeou Samatha Power, da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), para coordenar a resposta do seu governo ao sismo.

As primeiras intervenções, realizadas tanto pelas equipes de salvamento quanto pela população, permitiram retirar muitas pessoas dos escombros. Os hospitais continuam a receber feridos", informou a Proteção Civil haitiana.

