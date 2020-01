Um muro e parte de uma varanda de uma casa desabou no início da manhã desta quinta-feira (9), no bairro Prado, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, que está no local, a chuva que atinge a capital nos últimos dias contribuiu para a queda da estrutura que fica aos fundos de um prédio em construção. apesar do susto, não houve feridos.

Moradores vizinhos da obra disseram que ouviram estalos e perceberem o surgimento de trincas logo no fim da madrugada de hoje. De acordo com o subsecretário de Defesa Civil Waldir Figueiredo, houve a ruptura de uma contenção da construção, que não suportou o peso do terreno. Segundo ele, a chuva dos últimos dias pode ter contribuído, mas não é o fator determinante para a queda da estrutura.

Conforme avaliação da Defesa Civil, a queda do muro acabou afetando a varanda de um barracão, causando o desabamento parcial e outras duas casas com exposição de parte das fundações.