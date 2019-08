O chefe financeiro de uma das gangues que comandam o tráfico no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi preso nesta sexta-feira (30) em uma casa luxuosa. "Lerdão", como é conhecido, foi detido durante a Operação "Noite Sem Fim", que começou na quinta-feira (29) e tem previsão de acabar no sábado (31).

Conforme a Polícia Militar, o tesoureiro do crime era responsável por movimentar milhões de reais, por mês, com a venda de drogas na cidade. Ele foi localizado e detido em uma residência de três andares, em Lagoa Santa, na Grande BH. O imóvel possui banheira, cozinha planejada e outras mordomias. A PM divulgou algumas imagens da casa. Veja no fim da matéria.

Contra "Lerdão" havia um mandado de prisão em aberto na Vara de Tóxicos. "Trata-se de mais um duro golpe contra o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra", destacou em nota a PM.

Operação

Além do tesoureiro do tráfico, outros suspeitos também foram detidos. Contudo, a polícia informou que só irá divulgar o número de prisões e de mandados de busca e apreensão da operação após o término do trabalho, "por estratégia policial".

No total, mais de 20 viaturas, incluindo um veículo blindado do Batalhão do Policiamento de Choque, conhecido como Caveirão, estão empenhados na ação. De acordo com a PM, os militares estão fazendo incursões em residências e becos que foram apontados, pelo setor de inteligência da instituição, como depósito de armas de fogo e drogas.

Leia mais:

Megaoperação da PM combate homicídios e tráfico de drogas no Aglomerado da Serra