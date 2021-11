Belo Horizonte terá, a partir desta sexta-feira (12), um ônibus elétrico na frota do transporte coletivo da cidade. Durante o período de teste de 30 dias, o veículo circulará por diferentes linhas.

Um estudo será realizado durante a operação do ônibus sustentável na capital mineira. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é avaliar o desempenho, o consumo de eletricidade e a emissão de ruídos e poluentes para determinar a viabilidade do uso do veículo no sistema de transporte público.

Passageiros poderão compartilhar suas opiniões sobre o ônibus por meio de um QR Code impresso em cartazes que estarão disponíveis no interior do veículo durante o período de teste.

Em média, o modelo elétrico atenderá uma linha por uma semana. São elas:

9250 – Caetano Furquim/Nova Cintra via Savassi (a partir do dia 12);

5503A – Goiânia A;

9105 – Nova Vista/Sion ;

815 – Estação São Gabriel/Conjunto Paulo VI.

O veículo da empresa BYD, modelo K9A, será apresentado à imprensa nesta sexta-feira (12), às 9h na sede da BHTrans, no Buritis, região Oeste da capital.

Leia mais:

Motoristas de caminhões e ônibus sem exame toxicológico serão multados a partir desta sexta

Minas anuncia mapeamento de 200 empresas para alcançar metas climáticas