Em levantamento divulgado nesta terça-feira (11), o labortatório Hermes Pardini revela que, até essa segunda (10), foram realizados 24 mil testes para Covid-19 do tipo molecular (PCR-RT) em todo o Brasil. Em comparação com a média dos últimos 14 dias, houve um aumento de 266%.

O exame PCR-RT colhe amostra de secreções do trato respiratório do paciente, por meio de swab (cotonete comprido) nasal, para posterior identificação ou não da presença de material genético do coronavírus.

Em relação a resultados positivos, o levantamento do laboratório aponta que 40,5% dos testes de PCR-RT feito nessa segunda (10) detectaram a presença do vírus. A taxa representa um aumento de 61% de casos positivos em comparação com a média dos últimos 14 dias.

Sobre os efeitos das festas de fim de ano nos números da pandemia, a empresa revela que, de 4 a 11 de janeiro, a quantidade de testes positivos para coronavírus no país foi de 37,9%, enquanto em dezembro, a taxa estava em 6,88%. O laboratório diz analisado cerca de 195 mil amostras.

Minas Gerais

Segundo o Hermes Pardini, o número de exames de Covid feitos em Minas nessa segunda apresentaram um aumento de 150% em relação à média dos últimos 14 dias. A empresa não divulga números absolutos de testes feitos no Estado.

Dos testes PCR-RT realizados em mineiros, 35,8% deram resultado positivo. Isso representa 51% de aumento em relação à média dos últimos 14 dias, informa o laboratório.

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas, foram contabilizadas 10.924 infecções por coronavírus nas últimas 24 horas.

Já são mais de 2,2 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19 no Estado desde o início da pandemia.

