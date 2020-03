A cloroquina, um antigo medicamento usado no tratamento contra a malária, pode ser mais uma arma dos médicos no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no mundo. Nesta quinta-feira (18), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a permissão para que essa droga possa ser usada no tratamento de pacientes com Covid-19 em seu país.

De acordo com um texto da rede ABC, estudos de laboratório mostram que a cloroquina é eficaz na prevenção e no tratamento do vírus que causa um tipo de síndrome respiratória aguda grave (SARS). Por causa disso, testes com essa droga, usada no tratamento da malária desde 1944, têm sido realizados em diversos países.

Alguns estudos já demonstram resultados positivos, de acordo com a ABC. O uso da cloroquina em pacientes de um hospital de Marselha, na França, teria se mostrado promissor. Na reportagem, um médico infectologista do Hospital Lenox Hill, em Nova York, explica que há evidências de que a cloroquina é eficaz quando se analisa a SARS in vitro com células de primatas.

Infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Dirceu Greco informou que o uso da cloroquina está em avaliação pela comunidade médica, mas sem comprovações. "No decorrer do tempo, esse medicamento e outros que tiveram bons efeitos in vitro poderão ser testados no combate à doença. Por enquanto, as recomendações aos brasileiros são aquelas indicadas pelo Ministério da Saúde, como isolamento social e higienização constante das mãos", disse.

O médico recomenda às pessoas que não usem a cloroquina, especialmente porque esse medicamento causa efeitos colaterais, como dor de cabeça, vômito e diarreia.

Antigo fármaco

Vale lembrar que a cloroquina foi bastante utilizada no tratamento da malária nos anos 1980, mas deixou de ser o fármaco principal no tratamento, pois o protozoário Plasmodium falciparum passou a apresentar resistência à droga.

O presidente Trump chegou a fazer um pronunciamento em que fala sobre como a cloroquina poderá ajudar o mundo na luta contra o novo coronavírus, já que é um medicamento à disposição e conhecido pela comunidade médica: