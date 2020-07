A Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos suspeito de ter esfaqueado e matado o próprio sobrinho de 35 anos. Segundo a PM, o crime ocorreu após uma discussão entre os dois familiares, durante uma festa, no bairro São Gonçalo, na região Norte de Belo Horizonte.

De acordo com testemunhas, autor e vítima estariam embriagados e começaram a discutir. Com os ânimos aflorados, o homem de 43 anos desferiu uma facada no abdome da vítima. O sobrinho chegou a ser socorrido e levado para a UPA do bairro 1º de Maio, onde recebeu atendimento, mas não resistiu ao ferimento.

Ainda segundo a PM, o tio tentou fugir, mas acabou sendo localizado pela polícia e foi entregue aos cuidados da Polícia Civil. Ele será indiciado por homicídio.