Com quase quatro meses de pandemia, há mais perguntas do que respostas, e mesmo as disponíveis não são conclusivas. Diante da novidade da doença, as atualizações são constantes. Confira o que se já se sabe e o que ainda é preciso saber para enfrentar a Covid-19.

Quem já se recuperou de Covid deve manter a prevenção contra o coronavírus?

Sim. Segundo especialistas, não há evidências científicas de que quem contraiu a Covid-19 não vá se contaminar de novo. Além disso, por ser uma doença nova, os efeitos do vírus a médio e longo prazo não são totalmente conhecidos. Há suspeitas de reinfecções em Minas e no mundo.

Usar a máscara durante atividade física faz mal à saúde?

Não. Não há nenhum estudo científico que ateste que o uso da máscara durante o treinamento aeróbico vá causar algum dano à saúde das pessoas. Pode haver incômodo, por causa da resistência na hora de inspirar e expirar, o que pode ser minimizado reduzindo o ritmo. Clique aqui pra saber mais.

Qual a diferença entre o teste do cotonete e o teste rápido?

O teste do cotonete (swab nasal), conhecido como RT-PCR, verifica se há material genético do vírus nas vias aéreas do indivíduo. Para fazer o exame, são coletadas amostras de secreções do nariz ou da garganta do paciente. O laudo sai em alguns dias. Já o exame sorológico ( que verifica a presença dos anticorpos IgM e IgG) não é capaz de atestar se um indivíduo está com Covid-19 no momento ou não. Ele detecta o anticorpo em um período final da infecção ou após a recuperação. Ele revela algo que aconteceu no passado. É feito através da coleta de sangue e o resultado sai em até 30 minutos. Assista ao vídeo com a explicação detalhada:

Quais remédios estão sendo testados contra Covid-19?

Além da controversa cloroquina, estão em uso ou testes corticóides, antivirais, antiparasitários, anticoagulantes, plasma de recuperados e vitaminas. Confira aqui em que pé está o trabalho com cada um.

Por que até os defensores do isolamento se arriscam em sair de casa e as ruas estão cada vez mais cheias?

Há quem saia de casa por necessidade financeira, os que estão incrédulos diante da guerra de informações e as vítimas chamada "fadiga da quarentena". Segundo a psicologia, o ser humano absorve situações indesejadas, com forte estresse, por um período e, depois, a mente começa a relaxar, normalizando os riscos.

Como me livrar dos quilos extras adquiridos no isolamento?

A combinação de falta de exercícios, excesso de delivery e ansiedade tem levado ao ganho de peso em muitas famílias. Com quase quatro meses de quarentena e sem data para o "novo normal" começar de fato, é preciso reorganizar a dieta para fazer as pazes com a balança. Como? Planejamento das compras ao cardápio, com receitas simples e saborosas para quem vive neste momento uma rotina de baixo gasto calórico.

Fontes: Organização Mundial de Saúde, Agência Brasil, Unaí Tupinambás e Estêvão Urbano (infectologistas), Sylvia Flores (psicóloga) e Ana Carolina Barbosa Duarte (nutricionista)