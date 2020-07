A histórica cidade de Tiradentes, na região Central de Minas, reabriu as portas e, a partir desta terça-feira (14), volta a receber turistas. O anúncio foi feito pelo prefeito Zé Antônio do Pacu, que em decreto publicado na noite de segunda-feira (13), autorizou o funcionamento de hoteis, pousadas e restaurantes com delivery. Todos os estabelecimentos deverão seguir regras para impedir o avanço da Covid-19.

Atualmente, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o município, que tem menos de oito mil habitantes, possui sete casos confirmados e uma morte em decorrência do novo coronavírus. Nas redes sociais, o chefe do executivo destacou que nenhum morador da cidade está internado com suspeita da doença.

Tiradentes permaneceu 114 dias com as atividades econômicas e turísticas interrompidas, e aderiu ao programa Minas Consciente. O plano formulado pelo governo de Minas prevê uma série de regras e protocolos para que as cidades "afrouxem" o isolamento de forma responsável, "permitindo a retomada parcial da economia observando o impacto no sistema de saúde".

Na web, o prefeito deu boas-vindas aos visitantes e declarou que a cidade está de braços abertos para acolher os turistas. "Você, visitante, seja bem-vindo! Você turista consciente, você que é um turista que respeita a vida, está convidado. Estamos com saudade de você aqui na cidade", disse.

Segurança

Em nota, a cidade frisou que, desde o início da pandemia, trabalhou para proteger a vida e a saúde da família tiradentina. "Preparar a população com novas práticas e hábitos sanitários para conviver com o novo cenário brasileiro de saúde. Alcançou uma estatística proporcionalmente baixa e conseguiu reprimir a incidência de casos confirmados no município", destacou.

