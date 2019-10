As inscrições para o processo de seleção de estagiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) vão até este sábado (12). Podem se candidatar estudantes de pós-graduação com formação em Direito, Psicologia ou Serviço Social. O estágio é para atuar em Belo Horizonte com carga horária de 30 horas semanais. A jornada diária é de seis horas e a bolsa estágio é de R$ 1.727,55. As provas serão realizadas no dia 3 de novembro. Para se inscrever, clique aqui.

Os estagiários selecionados irão atuar no Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) do TJMG, que visa garantir todos os direitos sociais aos pacientes judiciários e a humanização no curso do processo criminal.

Para mais informações sobre o processo seletivo, basta se dirigir ao PAI-PJ (rua Timbiras, 1802, bairro Funcionários) ou entrar em contato por telefone (3207-5200) ou e-mail (paipjtjmg@gmail.com).

