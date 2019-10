O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realiza, entre os dias 14 e 21 de outubro, um leilão on-line de 45 veículos, dos quais quase 78% foram lançados entre 2008 e 2016. Entre os automóveis, estão modelos dos fabricantes Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Toyota. Os valores iniciais variam de R$ 244 a R$ 6 mil.

Os veículos poderão ser inspecionados pelos interessados presencialmente, no pátio da Coordenação de Controle do Patrimônio Mobiliário (Copat), nos dias 16 e 17 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 17h. A entrada será pela rua Agenério Araújo, em frente ao número 174 (pátio da Cemig), no bairro Camargos, região Oeste de Belo Horizonte.

Os lances poderão ser dados pela internet, das 8h do dia 14 até o mesmo horário do dia 21 de outubro, pelo site www.leiloes.mg.gov.br. Os lotes estarão disponíveis para consulta pelos interessados, a partir de 14 de outubro, aqui. O leilão inclui carros do Tribunal e outros bens provenientes da administração pública estadual.

De acordo com o TJMG, a quantia levantada deverá ser reinvestida na renovação parcial da frota de veículos do TJMG. Todos os veículos foram vistoriados e aqueles aptos ao uso estão com a documentação e o chassi em dia. O comprador pode solicitar o acesso ao laudo.

