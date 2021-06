Toda a população adulta brasileira deverá ser vacinada contra a Covid-19, com pelo menos uma dose, até setembro deste ano. A previsão é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e foi dada nesta segunda-feira (21), durante audiência da CPI da Covid, no Senado. Segundo ele, a marca será alcançada se for levado em conta o "ritmo atual".

Além disso, o ministro declarou que o país dispõe de 600 milhões de doses (entre recebidas e a receber), o que torna possível antever que todas as pessoas acima de 18 anos estarão imunizadas contra a doença até o fim deste ano.

O ministro também disse que a meta é "razoável dentro das condições de carência de vacina no mundo", e que o Brasil negocia doses extras para um eventual novo ciclo de vacinação em 2022, com doses da AstraZeneca/Oxford, além de Pfizer e Moderna.

Apesar disso, Queiroga afirmou que o assunto está em discussão já que, segundo ele, ainda não há evidências científicas sobre a necessidade do "reforço" no próximo ano.

Leia mais:

Avião com 1,5 milhão doses de vacina da Janssen chega ao Brasil nesta terça-feira

Somente 13% das indústrias renegociaram planos de saúde na pandemia

ESP-MG abre seleção para curso de Especialização em Saúde Pública; 30 vagas são oferecidas