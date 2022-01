O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, neste domingo (31), que a previsão é pancadas de chuva, ao longo da semana, em todas as regiões do estado, inclusive na capital e na região metropolitana.

No domingo, o sol apareceu entre nuvens e houve chuvas isoladas em algumas regiões de BH. Nesta segunda (31), os termômetros devem chegar aos 28 graus, dois a menos do que a máxima registrada no dia anterior. E o céu deve variar entre nublado a encoberto, com trovoadas isoladas.

O tempo segue muito instável, ainda por causa da atuação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), entre a Região Norte do Brasil e o oceano Atlântico Sul, na altura do litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

A tendência é de mais um dia com céu nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, variando entre 30 e 60 mm/h, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais acima de 60 km/h, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nas regiões Sul e Oeste, no Triângulo, Campo das Vertentes, Rio Doce e na Zona da Mata, até às 11h00 desta segunda.

Também há previsão de chuvas intensas, variando entre 20, 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais de até 60 km/h, nas regiões Norte, Central e Noroeste do estado, além dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, também até às 11h de segunda.

