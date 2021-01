As 577 mil doses da vacina contra a Covid-19, que chegaram em Minas Gerais na noite de segunda-feira (18), serão distribuídas às 28 regionais de saúde do Estado ainda nesta terça-feira (19). A previsão é de que os imunizantes cheguem a todos os 853 municípios mineiros até o fim da semana, entre quinta (21) e sexta (22).

Até o momento, 81% das doses já foram entregues às regionais da saúde para serem repassadas aos municípios. As outras 19% restantes ainda estão em trânsito. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) durante uma transmissão ao vivo realizada no início desta tarde.

Durante a transmissão - que contou com a presença do governador Romeu Zema, do secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, do presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, do presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems - MG), Eduardo Luiz da Silva, e da diretora de Vigilância de Agravos e Transmissíveis, Janaína Fonseca - foram apresentados o protocolo de vacinação e o quantitativo de doses que cada regional irá receber para distribuição (confira a tabela abaixo).

Das 577 mil vacinas recebidas, apenas serão repassadas aos municípios o quantitativo necessário para a imunização da primeira dose. Com isso, Minas espera proteger 280 mil pessoas até o fim dessa semana. A segunda dose será distribuída após as duas primeiras semanas de campanha. A informação é da diretora de Vigilância de Agravos e Transmissíveis, Janaína Fonseca.

“As duas doses já foram para as unidades regionais de saúde, mas não serão distribuídas aos municípios ainda. A quantidade integral que a cidade receber agora será para fazer a aplicação. A segunda dose será guardada pela regional”, disse.

Ainda de acordo com Janaína Fonseca, os municípios terão autonomia para fazer o remanejamento da quantidade recebida para iniciar a imunização. A vacinação, porém, deve ser direcionada à população do grupo prioritário da primeira fase. “Ninguém conhece mais o território municipal que os gestores. Então, nossa orientação para o momento é que, se for necessário, remanejem de um grupo para outro. A gente deixou uma estimativa a mais de 30% de profissionais de saúde que foram elencados e isso pode dar uma margem de segurança para o remanejamento. Assim que chegar a segunda remessa, é possível repor os grupos de acordo com as prioridades listadas”, concluiu.

Longo processo para imunização

Antes da divulgação dos dados, o governador Romeu Zema comentou sobre o longo processo de imunização que o Estado deve enfrentar para proteger toda a população mineira, podendo chegar a um ano. Na segunda-feira, o chefe do Executivo estadual havia informado que todos os mineiros receberiam as doses necessárias até o meio do ano.

“Desde o início da pandemia, nós temos trabalhado com o maior planejamento possível para salvarmos vidas. Minas Gerais ainda a menor taxa de óbitos do Brasil, apesar da dificuldade financeira. Vai ser um processo longo, dependendo da disponibilidade de vacinas, esse processo pode levar nove, dez, 11 ou 12 meses. Não sabemos o quanto. O mundo hoje está ansioso, sedento por vacina”, concluiu.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, também reforçou que a campanha será longa e que o processo será demorado. “Vai demorar vários meses até que tenhamos toda a população mineira e brasileira vacinada. Mas acho que o passo que nós demos foi muito grande em conseguir a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para os dois imunizantes. A partir de agora, o gargalo que nós temos é o da produção pelas empresas para chegada das vacinas no país”, destacou.

Logística

Na madrugada desta terça-feira, as vacinas saíram para distribuição da Central Estadual da Rede de Frio, na região Oeste da capital, até o hangar do Gabinete Militar do Governo, no Aeroporto da Pampulha. Os caminhões com carga refrigerada foram escoltados pela Polícia Militar.

Toda a distribuição aconteceu por 14 rotas aéreas e 13 terrestres. O Corpo de Bombeiros também participa da operação que levará 383 mil doses ao interior de Minas, auxiliando no carregamento e com a disponibilização de aeronaves.

