O tombamento de um caminhão na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (15), causou a interdição total da via e ainda provoca reflexos e lentidão nesta manhã no local. Em Ribeirão das Neves, na mesma região, um engarrafamento também travou a circulação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), o acidente com o veículo de carga ocorreu na altura do km 438, próximo ao Posto 30, no sentido João Monlevade, na região Central, por volta das 4h50 da madrugada.

7h48 - Ainda há fila no local em ambos os sentidos. https://t.co/i01A9X5Zv1 — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) May 15, 2021

Inicialmente, a corporação manteve a circulação em siga e pare no sentido BH, mas precisou paralisar a passagem de veículos em ambos os lados para os trabalhos de retirada do caminhão. Às 7h30, a pista foi totalmente liberada, mas o acidente ainda causava filas, nos dois sentidos, na manhã deste sábado.

Pelo Twitter, a PRF recomendou aos passageiros que procurem vias alternativas em aplicativos de GPS. O órgão não informou se houve feridos no local.

Ribeirão das Neves

Ainda conforme a PRF, um engarrafamento foi registrado na noite dessa sexta-feira (14) na BR-040 em Ribeirão das Neves, na Grande BH, no sentido Distrito Federal, causando congestionamento de mais de 15 quilômetros. Segundo a polícia, o acidente ocorreu na altura do km 510, por volta das 20h.

Conforme a Via 040, concessionária que administra a rodovia, o tráfego foi liberado por volta de 1h da madrugada.

01:31 - Ribeirão das Neves (MG), Km 510, Fluxo livre no sentido DF. Ponto de Referência: empresa Pacaluz (Pista Contrária) — Via 040 #MaioAmarelo 💛 (@via040) May 15, 2021

