O tombamento parcial de uma carreta com carga de minério provocou o fechamento das pistas da BR-381 (Fernão Dias) no sentido Belo Horizonte, altura do Km 526,8, em Brumadinho. Uma equipe da concessionária Arteris Fernão Dias trabalha no local para retirada da carga e liberação do tráfego.

Acidente com interdição total das pistas também no sentido São Paulo, em Itaguara (Km 561).