O tombamento de uma carreta provocou lentidão no trânsito do Anel Rodoviário, na região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (16).

Segundo a Via 040, o acidente com o veículo que transportava minério foi na altura do km 541, no sentido Vitória, e interditou duas faixas próximo ao acesso do bairro Buritis.

O motorista da carreta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).