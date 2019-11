Seis torcedores cruzeirenses membros da torcida organizada Pavilhão Independente foram presos neste domingo (10) suspeitos de emboscarem dois torcedores atleticanos em Belo Horizonte.

Segundo o capitão Antônio Hot, da Polícia Militar, os suspeitos foram encontrados após moradores denunciarem uma briga que acontecia na esquina entre a avenida Mem de Sá e rua Niquelina, no bairro Cônego Pinheiro, Leste da capital. "Os dois torcedores do Atlético relataram que estavam no carro, com a camisa do time, quando foram emboscados por cerca de 30 membros da organizada", contou. As vítimas denunciaram que foram obrigadas a descer do veículo e agredidas pelos suspeitos.

Ao perceber a aproximação da polícia, o bando atravessou a rua e entrou em um beco que leva à rua Itaberá. Os militares foram até a via e perceberam que havia uma briga lá também, onde foi ouvido, inclusive, um disparo de arma de fogo.

Com os suspeitos presos, a polícia encontrou seis armas de fogo de fabricação artesanal calibre .22; munição, sendo uma bala já disparada; e material para a confecção de bombas, como pólvora, bolas de sinuca e pregos.

Outro lado

O diretor-geral da Pavilhão Independente, Vitor Canto, informou que a confusão não começou como a Polícia viu. Segundo ele, o local onde a briga aconteceu é um reduto tradicional de torcedores da organizada e, sabendo disso, a Galoucura, torcida do Atlético, levou mais de cem torcedores para brigar com os cruzeirenses.

"Os dois que estavam lá tinham ficado para trás e estavam machucados porque o grupo nos atacou, aí do jeito que foi visto ficou parecendo que foi covardia, mas não foi assim", declarou. Questionado sobre as armas encontradas, Canto afirmou que não são dos torcedores e que a Pavilhão Independente repudia o uso delas, e nas palavras dele, "arma de fogo é pra quem não aguenta na mão".

A reportagem tenta contato com a Galoucura.

Passagem

Dos seis presos, cinco já têm diversas passagem pelo sistema por ocorrências de briga de torcida. Segundo o capitão Hot, dois deles, inclusive, foram presos em abril deste ano por tentativa de homicídio durante uma briga no clássico entre Cruzeiro e Atlético.