Torcedores do Galo que estiveram no Mineirão na última quarta-feira (18), durante a partida entre Atlético e River Plate, foram convocados para participar voluntariamente de um Estudo de Transmissibilidade, realizado pelo estádio em parceria com o laboratório Hermes Pardini.

O público convocado realiza, desde quinta (26), um novo exame de diagnóstico do coronavírus de forma gratuita. O objetivo, conforme informou a Minas Arena, é monitorar eventuais casos da doença que possam ter surgido entre os torcedores e compreender o impacto da partida na taxa de transmissibilidade em Belo Horizonte.

“Apenas as pessoas que forem contatadas previamente pelo Mineirão poderão participar voluntariamente do estudo epidemiológico e realizarão gratuitamente o exame de RT-PCR em uma unidade do Hermes Pardini, em Belo Horizonte, até 1º de setembro”, disse em nota.

No momento da coleta, será necessário apresentar comprovante de compra do ingresso, ou o ingresso do jogo, e documento de identificação com foto. O resultado do exame será disponibilizado ao participante via aplicativo ou por meio do site.

Os testes vão compor o estudo clínico e o resultado, que vai representar uma amostragem do público presente, será divulgado posteriormente pelo laboratório.

