Policiais militares apreenderam bastões de madeira e fogos de artifício com torcedores que estavam a caminho do Mineirão para o clássico entre Cruzeiro e Atlético, na tarde deste domingo (10). As apreensões aconteceram no Barreiro e na Pampulha.

Na Praça Modestino Sales Barbosa, no Barreiro, militares do 41º BPM encontraram com torcedores dez bastões de madeira, um soco inglês e uma caixa de fogos de artifício.

Já na avenida Dom Pedro I, no bairro Itapoã, militares do 13º BPM abordaram em HB 20 preto e em seu interior foram localizados vários materiais, dentre eles bastões de madeira.

A Polícia Militar ainda não informou quantas pessoas foram presas nessas ocorrências nem para qual time eles torciam.

Leia mais:

Torcedores de organizada do Cruzeiro são presos após agredirem atleticanos

Segundo dia de provas do Enem em BH tem clássico e segurança reforçada nas ruas

Abel surpreende na escalação, saca David e mantém jovens da base na zaga