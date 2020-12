Do estádio para as ações sociais. A torcida organizada Barra Una, do América Futebol Clube, distribuiu cestas básicas e brinquedos para o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, no Bairro Floramar, região Norte de Belo Horizonte, nesta sexta-feira de Natal (25).

A torcida existe há 31 anos e desenvolve ações sociais, pelo menos, duas vezes por ano. No primeiro semestre, arrecada agasalhos, e, no final do ano, entrega alimentos a moradores de rua e instituições de caridade.

A arrecadação durou quatro meses. O total arrecadado resultou na compra de 111 cestas básicas e 300 brinquedos. Guilherme Rios Viana, o Saci, da Barra Una, conta que a pandemia impossibilitou a distribuição de alimentos nas ruas, já que poderia provocar aglomeração, com isso, a torcida organizada decidiu fazer a entrega direta em uma instituição de caridade.

Entidade séria

O Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus foi selecionado devido à seriedade do trabalho lá desenvolvido. Ele foi fundado em 1969 e atende crianças, adolescentes, adultos e idosos, muitos com algum tipo de deficiência mental.

Guilherme Viana diz que a entrega das cestas básicas, principalmente, tem como objetivo ajudar muitas pessoas que são assistidas pelo Núcleo. Segundo ele, “a função da torcida, já que tem um poder de arrecadação muito legal, é extrapolar a área do estádio e ajudar os mais necessitados”.

Brinquedos também foram arrecadados e distribuídos pelos torcedores do América

