Duas torres do sistema preparatório para as obras de descaracterização das barragens Forquilhas I e II, da Mina Fábrica, da Vale, em Itabirito, na região Central de Minas Gerais, tombaram nesta sexta-feira (12). De acordo com a mineradora, ninguém ficou ferido já que no momento da queda não havia nenhum trabalhador no local.

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que está acompanhando o caso. Segundo o órgão, as estruturas não atingiram as barragens, classificadas no nível 2 de emergência - indicativo de que o reservatório possui alguma anomalia. O local está isolado e equipes da Agência Nacional de Mineração (ANM) foram solicitadas para fazer a auditoria do acidente.

Em nota, a Vale informou que as torres passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas com frequência pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG).

Descaracterização de barragem

Após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região Central de Minas, em janeiro de 2019, a empresa vem realizando obras de descaracterização em seis estruturas que apresentam nível de alerta alto, como é o caso das Forquilhas I e II, localizadas entre as cidades de Itabirito e Ouro Preto.

De acordo com a mineradora, em julho deste ano, as obras do muro de contenção na Mina Fábrica, próxima às Forquilhas I, II, III, IV e Grupo, foram concluídas. Dessa forma, o local tem capacidade para reter os rejeitos de cinco barragens em um cenário hipotético de ruptura simultânea.

Leia também

Inovação salvou empresas que dependiam da presença do público durante a pandemia

Minas registra 1,2 mil novos casos e 32 mortes por Covid-19 em 24 horas