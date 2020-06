Para prevenir a propagação do novo coronavírus entre os usuários do transporte público em Belo Horizonte, 50 totens de álcool em gel estão sendo instalados, a partir desta quinta-feira (25), em 14 estações do sistema Move.

O primeiro equipamento foi instalado na estação Carijós e bem recebido pelos usuários do transporte público. “Tem que ter isso mesmo, a gente precisava disso. Uma segurança a mais para todos”, afirmou Gilberto Marques de Souza, de 60 anos.

O equipamento possui estrutura de Metalon com altura de 1,5 metro. Cada totem suporta 2,5 litros de álcool em gel. Ao todo, mais de cem litros do produto serão disponibilizados diariamente para a manutenção dos totens.

Locais

Ação está sendo realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). A previsão é 36 dos 50 totens sejam serão instalados nos terminais Vilarinho, Pampulha, São Gabriel, Diamante, Barreiro e Venda Nova. Os outros 14 serão distribuídos da seguinte forma: na Avenida Antônio Carlos, receberão o equipamento de higienização as estações Santa Rosa, UFMG, Mineirão, Colégio Militar, São Francisco, IAPI, Senai e Odilon Behrens.

Os totens também serão instalados na avenida Cristiano Machado, nas estações Silviano Brandão, Feira dos Produtores, Cidade Nova e Ouro Minas. Na avenida Pedro I, na estação Lagoa do Nado, e em Venda Nova, nas estações MinasCaixa e Quadras da Vilarinho. Em cada uma das estações será instalado um totem.

Dispenser

Outros dez pontos de ônibus na capital mineira ganharam com dispenser de álcool em gel com sensor para a higienização das mãos. A operadora Tim instalou os aparelhos em pontos do Centro da cidade e em avenidas movimentadas, como Cristiano Machado e Getúlio Vargas.

Veja quais os endereços que receberam os abrigos de ônibus equipados com o dispenser:

Av. Cristóvão Colombo, 629

Av. Afonso Pena, 942

Rua Curitiba, 1264

Av. do Contorno, 6166

Av. Francisco Sales, 1186

Av. Amazonas, 2000

Av. Cristiano Machado, 1790

Rua Getúlio Vargas, 1287

Rua dos Tupinambás, 933

Rua São Paulo, 1071

Leia mais:

Quatro bairros de BH lideram mortes por Covid-19; confira quais são