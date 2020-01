A população vem usando cada vez mais o canal Disque Denúncia 181 para informar as forças de segurança do Estado sobre criminosos. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2019 foram registradas77.628 denúncias – 1.784 registros a mais do que no ano anterior.

Tanto em Belo Horizonte quanto no interior de Minas, o tráfico de drogas lidera o ranking das denúncias geradas. No ano passado, foram 7.947 denúncias originadas em Belo Horizonte relativas ao tema. Maus tratos a animais e jogos de azar são outros crimes denunciados em grande volume pela população, de acordo com a Sejusp.

A pasta informou também que as denúncias feitas por cidadãos contribuíram, em 2019, para a retirada de quase 300 quilos de drogas de circulação. Foram 21.992 prisões, apreensões ou recapturas realizadas a partir de informações sigilosas dadas às forças policiais. Na conta estão ainda a apreensão de 2.400 armas e a recaptura de 5.500 animais silvestres.

Pelo 181, o cidadão não precisa se identificar ao passar informações, que são apuradas por policiais em até 90 dias. As ligações são criptografadas, garantindo o sigilo do denunciante.