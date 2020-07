O trânsito no bairro São Paulo foi alterado, desde a tarde de terça-feira (7), devido às obras na avenida Cachoeirinha, no trecho entre a rua Angaturama e a Via 710, na região Nordeste de Belo Horizonte. O motorista tem como opção o novo viaduto sobre a Via 710, que faz a ligação entre os bairros São Paulo e Fernão Dias.

Segundo a BHTrans, o ponto de ônibus, próximo ao número 11, foi desativado. Outros dois foram criados, na rua Angaturama, entre a rua Abaiba e a Avenida Cristiano Machado; e na avenida Cristiano Machado, no número 6.721. As linhas que tiveram o percurso alterado foram 5501, 8205, 8207, 9501 e S81.

As obras na avenida Cachoeirinha fazem parte da construção da Via 710, que irá ligar as avenidas dos Andradas e Cristiano Machado, criando uma comunicação direta entre as regiões Leste e Nordeste da capital mineira.