O trânsito em alguns pontos de Belo Horizonte sofrerá alterações neste domingo (15) por conta das eleições. De acordo com a BHTrans, serão realizadas intervenções no entorno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul, nos cartórios eleitorais e nos principais locais de votação em todas as regionais da cidade.

Alguns pontos serão interditados, o acesso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na avenida Prudente de Morais, por exemplo, só será liberado para quem estiver trabalhando.

Agentes também vão monitorar o trânsito e serão implantadas reservas de área, com proibição de estacionamento para facilitar o embarque e desembarque de eleitores e estacionamento de veículos a serviço do TRE.

Transporte coletivo

Cerca de 2 milhões de eleitores vão às urnas em BH e, para evitar que as pessoas enfrentem ônibus lotados, excepcionalmente neste domingo, a operação do transporte coletivo terá o início antecipado para às 5h. O número de viagens será reforçado e algumas linhas que não operam no domingo também vão funcionar para ajudar no deslocamento dos eleitores. São elas: 50, 61, 65, 66, 82, 85, 104, 205, 208, 336, 338, 401, 406, 642, 826, 902, 3050, 3051, 3350, 5550, 8150, 8151, 5502C, 5503B, 83D, SC01A, SC02A, SC04B.

Os ônibus do transporte suplementar também vão circular.

Linhas do Transporte Suplementar em operação neste domingo, 15/11:

S10: 5h25 às 19h55

S11: 8h às 17h

S19: 7h às 17h

S54: 6h às 17h30

S61: 6h às 18h

S63: 5h30 às 17h30

S64: 5h às 19h

S70: 5h às 20h30

S92: 6h20 às 17h30

A BHTrans orienta o usuário que verifique com antecedência o quadro de horários das linhas na página da empresa ou nos aplicativos SIU Mobile e BHBus +.